"Канониры" повели в счете на 33-й минуте. Александр Ляказетт комбинационным транзитом через Саку и Себальоса оказался лицом к лицу с кипером и мастерски положил мяч в дальний угол.

Тоттенхэм – Манчестер Юнайтед – 1:3 – видео голов и обзор матча

Еще дважды лондонцы забили после перерыва. Сначала Габриэл Мартинелли вовремя оказался на добивании после сэйва Рэмсдейла. А на 85-й минуте шедевральный пас выдал Партей, который с центрального круга разрезал оборону Юнайтед и вывел на ударную позицию Ляказетта – французский форвард пробил точно в одно касание.

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