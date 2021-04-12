У 31-му турі англійської Прем'єр-ліги лондонський Арсенал розгромив Шеффілд Юнайтед на виїзді. До вашої уваги відео забитих м'ячів і найкращих моментів поєдинку.

"Каноніри" повели в рахунку на 33-й хвилині. Александр Ляказетт комбінаційним транзитом через Саку та Себальйоса опинився віч-на-віч із кіпером і майстерно поклав м'яч у дальній кут.

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Ще двічі лондонці забили після перерви. Спочатку Габріел Мартінеллі вчасно опинився на добиванні після сейву Ремсдейла. А на 85-й хвилині шедевральний пас видав Партей, який із центрального кола розрізав оборону Юнайтед і вивів на ударну позицію Ляказетта – французький форвард пробив точно в один дотик.

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