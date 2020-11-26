Шедевральный гол Уинкса почти из середины поля – голкипер не ожидал такой наглости
23:45 - Читати українською
Хавбек Тоттенхэма Гарри Уинкс создал украшение тура в Лиге Европы.
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Тоттенхэм и болгарский Лудогорец встретились в рамках 4-го тура группового этапа Лиги Европы.
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На 63-й минуте, когда лондонцы вели в счете 2:0, Гарри уинкс получил мяч у центра поля. Англичанин заметил, что вратарь соперника Пламен Илиев немного отошел от ворот, тогда хавбек решился на авантюру. Гарри запустил мяч и попал точно в дальнюю девятку.
Илиев пытался исправить свою ошибку, но ювелирный удар Уинкса не оставил болгарину шансов.
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Источник: канали Футбол 1/ Футбол 2
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