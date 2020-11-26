Тоттенхем та болгарський Лудогорець зустрілись в рамках 4-го туру групового етапу Ліги Європи.

Моурінью програв парі Регілону – тренер Тоттенхема витратився на розкішний подарунок

На 63-й хвилині, коли лондонці вели у рахунку 2:0, Гаррі Вінкс отримав м'яч біля центра поля. Англієць помітив, що воротар суперника Пламен Ілієв трохи відійшов від воріт, тоді хавбек зважився на авантюру. Гаррі запустив м'яч і влучив точно у дальню дев'ятку.

Ілієв намагався виправити свою помилку, але ювелірний удар Вінкса не залишив болгарину шансів.

Зоря розгромила АЕК і взяла реванш у Лізі Європи, скориставшись грандіозним подарунком Шахова