Шедевральний гол Вінкса майже із середини поля – голкіпер не очікував такого нахабства
26 листопада 23:45 - Читать на русском
Хавбек Тоттенхема Гаррі Вінкс створив окрасу туру у Лізі Європи.
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Тоттенхем та болгарський Лудогорець зустрілись в рамках 4-го туру групового етапу Ліги Європи.
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На 63-й хвилині, коли лондонці вели у рахунку 2:0, Гаррі Вінкс отримав м'яч біля центра поля. Англієць помітив, що воротар суперника Пламен Ілієв трохи відійшов від воріт, тоді хавбек зважився на авантюру. Гаррі запустив м'яч і влучив точно у дальню дев'ятку.
Ілієв намагався виправити свою помилку, але ювелірний удар Вінкса не залишив болгарину шансів.
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Джерело: канали Футбол 1/ Футбол 2
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