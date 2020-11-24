Жозе Морунью подарил защитнику лондонского клуба Серхио Регилону огромный кусок хамона, о чем не забыл поделиться общим с испанцем фото в Instagram.

Реал продал Регилона из-за его конфликта с сыном Зидана

"Обещание есть обещание. Это обошлось мне в 500 фунтов, но я сдержал свое слово", – подписал фото португальский специалист. При этом Моуринью не сообщил, почему поспорил с Серхио.

Напомним, Тоттенхэм в сентябре приобрел Регилона у Реала за 30 млн евро.

Провал Барси перед Динамо, Моурінью б'є Гвардіолу та стає лідером, покер Холанда і "автогол століття" – огляд вікенду