Моуринью проиграл пари Регилону – тренер Тоттенхэма потратился на роскошный подарок
23:37 - Читати українською
Наставник Тоттенхэма Жозе Моуринью умеет правильно мотивировать своих подопечных.
Жозе Морунью подарил защитнику лондонского клуба Серхио Регилону огромный кусок хамона, о чем не забыл поделиться общим с испанцем фото в Instagram.
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"Обещание есть обещание. Это обошлось мне в 500 фунтов, но я сдержал свое слово", – подписал фото португальский специалист. При этом Моуринью не сообщил, почему поспорил с Серхио.
Напомним, Тоттенхэм в сентябре приобрел Регилона у Реала за 30 млн евро.
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