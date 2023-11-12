Трансфер Судакова в Ювентус зависит от нескольких факторов, в частности, от того, сможет ли "Старая синьора" пробиться в Лигу чемпионов на следующий сезон. Трансферная стоимость Георгия составляет 15 млн евро по версии Transfermarkt, но Шахтер захочет получить гораздо больше за свою звезду.

Малиновский переживает непростые времена после возвращения в Италию. От Руслана ожидают выступлений, как в лучшие времена в Аталанте, но показать тот уровень до сих пор не получается. В Серии А также может оказаться Попов из Динамо – речь идет не о защитнике, Денисе Попове, а о нападающем Кирилле Попове. Об этом, а также о сорванном переходе Бражко в Торино и не только смотрите на YouTube-канале "Футбол 24".