Шедевральный гол через себя из-за пределов штрафной – экс-хавбек сборной Аргентины сделал заявку на премию Пушкаша
Капитан Ньюэллс Олд Бойз Пабло Перес отметился шедевральным выстрелом в матче 16 тура чемпионата Аргентины против Годой Крус.
Номинальные хозяева пропустили первыми уже на 3-й минуте, но за несколько мгновений ответили очень эффектно.
Заявка на премию Пушкаша – в Аргентине забили чудо-гол с 70 метров
Томас Якоб из полуфланга подал на грань штрафной, где был Пабло Перес. Капитан Ньюэллс Олд Бойз, имеющий в своем активе один матч за сборную Аргентины, сложился в воздухе и пробил в падении через себя. Мяч залетел четко в дальний верхний угол ворот соперника, став украшением не только поединка, но и тура.
Правда, гол не помог его коллективу победить. Годой Крус забили во втором тайме и ушли триумфаторами с поля (2:1). После поединка наставник "красно-черных" Хавьер Сангинетти подал в отставку, ведь команда из-за поражения опустилась на 14-е место аргентинской Примеры.