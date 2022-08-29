Номинальные хозяева пропустили первыми уже на 3-й минуте, но за несколько мгновений ответили очень эффектно.

Заявка на премию Пушкаша – в Аргентине забили чудо-гол с 70 метров

Томас Якоб из полуфланга подал на грань штрафной, где был Пабло Перес. Капитан Ньюэллс Олд Бойз, имеющий в своем активе один матч за сборную Аргентины, сложился в воздухе и пробил в падении через себя. Мяч залетел четко в дальний верхний угол ворот соперника, став украшением не только поединка, но и тура.