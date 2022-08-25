Атлетико Тукуман разгромил Барракас Сентраль в чемпионате Аргентины со счётом 4:0. Украшением встречи стал последний гол триумфаторов, влетевший в ворота с 70 метров.

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Барракас на последних минутах всем составом побежал забивать гол престижа, но потерял мяч. Матео Коронель воспользовался ситуацией и точно пробил со своей половины.

23-летнему форварду удалось перекинуть вратаря и попасть в створ. Матео сорвал овации болельщиков и получил горячие поздравления партнеров.