Номінальні господарі пропустили першими вже на 3 хвилині, але за кілька миттєвостей відповіли дуже ефектно.

Заявка на премію Пушкаша – в Аргентині забили диво-гол з 70 метрів

Томас Якоб з напівфлангу подав на межу штрафного майданчика, де був Пабло Перес. Капітан Ньюеллс Олд Бойз, який має у своєму активі один матч за збірну Аргентини, склався у повітрі й пробив у падінні через себе. М'яч залетів чітко у дальній верхній кут воріт суперника, ставши окрасою не лише поєдинку, а й туру.

Щоправда, гол не допоміг його колективу перемогти. Годой Крус забив у другому таймі й пішли тріумфатором з поля (2:1). Після поєдинку наставник "червоно-чорних" Хав'єр Сангінетті подав у відставку, адже команда через поразку опустилась на 14 сходинку аргентинської Прімери.