Осасуна устроила эпическую перестрелку с Хетафе. Уже в первом тайме наваррцы оформили комфортное преимущество в счете усилиями Рауля Гарсии и Муньоса. Открыть счет удалось на 9-й минуте в результате прострела с правого фланга, а удвоить преимущество позволил шедевральный выстрел с лёту из-за пределов штрафной.

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Впрочем, мадридцы не сдались, отыгравшись после перерыва. Всего за четыре минуты. На 64-й минуте Майораль прибежал на ближнюю стойку и пробил с прострела Унала, а на 68-й Максимович подправил подачу с углового – точно под дальнюю штангу. 2:2! Впрочем, развить свой успех подопечным Пепе Бордаласа не удалось.

А Осасуна таки смогла сохранить свою победу. Сработала замена Ягобы Аррасате – Аресо появился на 73-й минуте, а уже на 80-й Хосе оформил шедевральный гол с нулевого угла. При выполнении подачи мяч срезался с ноги и полетел за шиворот голкиперу. 3:2!

Именно с этим счетом матч и подошел к концу. Осасуна одержала вторую победу подряд, набрав 25 очков и поднявшись на 11 позицию в турнирной таблице. Хетафе держится выше, имея на 1 зачетный балл больше.

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