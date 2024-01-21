"Возьмем Довбика. Читаешь – его приглашают 500 клубов, а смотришь – он в запасе Жироны.

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11 голов Довбика? Для меня это не показатель. Вспомните Селезнева, когда он стал лучшим бомбардиром УПЛ, будучи запасным Шахтера. Если ты бомбардир, то всегда должен быть в составе, а не в запасе. Довбик – молодец, что забивает, но я говорю о том, что пишут", – сказал Леоненко в комментарии Sport-Express.

Напомним, в текущем сезоне Артем в 23 поединках за каталонцев оформил 12 голов и еще 6 раз ассистировал своим партнерам.

К слову, Жирона после 20-ти туров лидирует в турнирной таблице Примеры, опережая Реал на одно очко.

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