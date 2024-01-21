Осасуна влаштувала епічну перестрілку з Хетафе. Вже у першому таймі наваррці оформили комфортну перевагу в рахунку зусиллями Рауля Гарсії та Муньйоса. Відкрити рахунок вдалося на 9-й хвилині внаслідок прострілу з правого флангу, а подвоїти перевагу дозволив шедевральний постріл з лету з-за меж штрафного.

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Втім, мадридці не здалися, відігравшись по перерві. Всього за чотири хвилини. На 64-й хвилині Майораль прибіг на ближню стійку та пробив з прострілу Унала, а на 68-й Максімовіч підправив подачу з кутового – точно під дальню стійку. 2:2! Втім, розвинути свій успіх підопічним Пепе Бордаласа не вдалося.

А Осасуна таки змогла зберегти свою перемогу. Спрацювала заміна Ягоби Аррасате – Аресо з'явився на 73-й хвилині, а вже на 80-й Хосе оформив шедевральний гол з нульового кута. При виконанні подачі м'яч зрізався з ноги й полетів за комір голкіперу. 3:2!

Саме з цим рахунком матч і добіг кінця. Осасуна здобула другу перемогу поспіль, набравши 25 очок і піднявшись на 11 позицію в турнірній таблиці. Хетафе тримається вище, маючи на 1 заліковий бал більше.

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