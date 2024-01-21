Уже более 30 лет вокальная формация "Пиккардийская терция" радует слушателей своими хитами. Ряд песен стали культовыми, а легендарная "Пливе кача" вообще превратилась в гимн павших героев. Лауреат Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко и заслуженный артист Украины Ярослав Нудык рассказал, какую роль в его жизни играет спорт № 1.

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