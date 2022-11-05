Эвертон без шансов уступил Лестеру в 15-м туре АПЛ. Смотрите видео голов и обзор самых интересных моментов на Футбол 24.

Миколенко еще не пропустил ни одного матча в сезоне АПЛ. "Лисицы" преобладали, что конвертировалось в гол. На последних секундах первого тайма Тилеманс роскошным ударом ударил в дальнюю девять.

Эвертон с Николаем уступил Лестеру – фантастический гол Тилеманса оставил Лэмпарда ни с чем.