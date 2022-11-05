Шедевральная пушка на глазах Миколенко в видеообзоре матча Эвертон – Лестер – 0:2
23:23 - Читати українською
Эвертон без шансов уступил Лестеру в 15-м туре АПЛ. Смотрите видео голов и обзор самых интересных моментов на Футбол 24.
завершено
Юри Тилеманс 45’
Харви Барнс 86’
45’ Юри Тилеманс
86’ Харви Барнс
Миколенко еще не пропустил ни одного матча в сезоне АПЛ. "Лисицы" преобладали, что конвертировалось в гол. На последних секундах первого тайма Тилеманс роскошным ударом ударил в дальнюю девять.
Эвертон с Николаем уступил Лестеру – фантастический гол Тилеманса оставил Лэмпарда ни с чем.
Точку во встрече поставил Барнс, мощно пробивший в ближний угол ворот Пикфорда. Победа позволила Лестеру набрать 14 пунктов и подняться на 13-ю позицию турнирной таблицы АПЛ. Эвертон, имея в активе столько же очков, опустился на 15 место.
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