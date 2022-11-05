Украинский защитник, не пропустивший еще ни одного поединка чемпионата Англии 2022/23, традиционно появился в стартовом составе. Интересно, что именно в ворота Лестера Виталий Миколенко забил пока свой единственный гол за Эвертон – в 36-м туре прошлого сезона украинец открыл счет, а команда Фрэнка Лэмпарда одержала важную победу и в итоге сохранила прописку в элите.

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Поединок на Гудисон Парк закрывал субботнюю программу 15 тура Премьер-лиги. Лестер находился в зоне вылета, опережая Ноттингем Форест и Вулверхэмптон на 1 балл. Эвертон занимал 13 позицию, но имел всего на 3 очка больше – соответственно, в случае победы "лисы" догоняли "ирисок" в турнирной таблице.

Первый тайм прошел с преимуществом Лестера. Команда Роджерса была ближе к забитому мячу (0.49 против 1.11 xG), но точность то и дело подводила гостей. Особенно "старался" Джеймс Мэддисон, который несколько раз пробил мимо ворот Пикфорда. Однажды кипер сборной Англии спас Эвертон после удара Даки, выбежавшего один на один в результате ошибки центральных защитников. Еще несколько попыток гостей блокировали защитники – в частности, Тарковски и Коуди.

У Эвертона можно упомянуть неточный удар Онана из пределов штрафной, а еще момент Алекса Ивоби. Гости потеряли мяч под прессингом вблизи собственной штрафной, Калверт-Льюин вывел на удар Ивоби, который не попал в дальний угол!

Виталий Миколенко в конце тайма мог стать автором ассиста, однако Ивоби не смог направить мяч в ворота с линии вратарской после передачи украинского защитника. И сразу после этого Лестер забил. На 45-й минуте Тилеманс фантастическим ударом отправил мяч в дальнюю девятку ворот Эвертона. Коуди неудачно выбил, Мэддисон сбросил на Тилеманса, не оставившего Пикфорду никаких шансов. Гости вполне справедливо ушли на перерыв с преимуществом в счете.

На старте второго тайма Эвертон создал свой лучший момент. Алекс Ивоби вывел Калверта-Льюина один на один с Уордом. Нападающий "ирисок" упустил фантастический шанс, пробив точно в кипера. Но классная возможность была и у Лестера – Мэддисон попал в стойку.

Очередное повреждение получил Калверт-Льюин, из-за которого вынужден был уйти с поля. Вместо него вышел Мопе, у которого был свой момент, но его удар заблокировали. Не помог и другой джокер Лэмпарда – Крейг Гордон. Шанс Калверта-Льюина был лучшим, до конца игры "ириски" ничего острого больше не создали. На гол наиграли, но реализация подвела.

В конце игры Лестер еще и второй гол забил. Барнс после обрезки Дукуре получил пас от Мэддисона и точно пробил в угол ворот. 0:2 – Лестер набрал 14 баллов и обошел Эвертон благодаря лучшей разнице голов. "Ириски" идут 15-ми, Лестер поднялся на 13-е место.

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Виталий Миколенко провел неплохой матч. Украинец подтвердил то, что писали недавно в СМИ. Без вопиющих ошибок в защите, но очень бледно в атаке. Обострения на чужой половине от Виталия было мало, но и в обоих пропущенных голах вины Миколенко не было. 6.8 от Sofa Score – средний балл в команде.