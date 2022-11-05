Шедевральна гармата на очах Миколенка у відеоогляді матчу Евертон – Лестер – 0:2
23:23 - Читать на русском
Евертон без шансів поступився Лестеру в 15-му турі АПЛ. Дивіться відео голів та огляд найцікавіших моментів на Футбол 24.
завершено
Юрі Тілеманс 45’
Харві Барнс 86’
45’ Юрі Тілеманс
86’ Харві Барнс
Миколенко ще не пропустив жодного матчу в сезоні АПЛ. "Лисиці" переважали, що конвертувалось у гол. На останніх секундах першого тайму Тілеманс розкішним ударом вгатив у дальню дев'ять.
Евертон із Миколенком поступився Лестеру – фантастичний гол Тілеманса залишив Лемпарда ні з чим
Крапку у зустрічі поставив Барнс, який потужно пробив у ближній кут воріт Пікфорда. Перемога дозволила Лестеру набрати 14 пунктів та піднятись на 13 позицію турнірної таблиці АПЛ, Евертон, маючи в активі стільки ж очків, опустився на 15 місце.
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