Евертон без шансів поступився Лестеру в 15-му турі АПЛ. Дивіться відео голів та огляд найцікавіших моментів на Футбол 24.

Миколенко ще не пропустив жодного матчу в сезоні АПЛ. "Лисиці" переважали, що конвертувалось у гол. На останніх секундах першого тайму Тілеманс розкішним ударом вгатив у дальню дев'ять.

Евертон із Миколенком поступився Лестеру – фантастичний гол Тілеманса залишив Лемпарда ні з чим

Крапку у зустрічі поставив Барнс, який потужно пробив у ближній кут воріт Пікфорда. Перемога дозволила Лестеру набрати 14 пунктів та піднятись на 13 позицію турнірної таблиці АПЛ, Евертон, маючи в активі стільки ж очків, опустився на 15 місце.