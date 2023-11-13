Шедевральная пушка и эпичный автогол в видеообзоре матча Черноморец – Рух – 2:3
00:55 - Читати українською
Рух обыграл Черноморец в рамках 14-го тура УПЛ. Смотрите видео голов и обзор матча на "Футбол 24".
завершено
29’ Роман Дидык
58’ Зиги Бадибанга
69’ Лука Гучек
Таллес Бренер 72’
Фредди Плюман 87’
29’ Роман Дидык
58’ Зиги Бадибанга
69’ Лука Гучек
72’ Таллес Бренер
87’ Фредди Плюман
Львовяне гораздо активнее провели этот матч и одержали закономерную победу. Впрочем, сценарий игры больше напоминал качели. Команды забили пять голов. Однако мы отметим удар Дидыка по своим воротам и, конечно, победный шедевр Фредди Плюмана.
Рух в зрелищном матче обыграл Черноморец – фантастический гол поставил победную точку.
Благодаря этой победе Рух закрепился на пятом месте турнирной таблицы УПЛ. Черноморец проиграл второй матч подряд и остался на седьмой строчке.
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter