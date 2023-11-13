Рух обыграл Черноморец в рамках 14-го тура УПЛ. Смотрите видео голов и обзор матча на "Футбол 24".

Львовяне гораздо активнее провели этот матч и одержали закономерную победу. Впрочем, сценарий игры больше напоминал качели. Команды забили пять голов. Однако мы отметим удар Дидыка по своим воротам и, конечно, победный шедевр Фредди Плюмана.

Рух в зрелищном матче обыграл Черноморец – фантастический гол поставил победную точку.

Благодаря этой победе Рух закрепился на пятом месте турнирной таблицы УПЛ. Черноморец проиграл второй матч подряд и остался на седьмой строчке.