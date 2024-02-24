Гра почалась з шедеврального дального удару Джаки. Окремої уваги варте святкування швейцарця – вдав травму задньої поверхні стегна, налякав Алонсо, а потім реготав з партнерами. Щастя Байєра було недовгим, бо Кор за 5 хвилин зрівняв рахунок.

Байєр вирвав перемогу над Майнцом – курйозний та розкішний голи, новий рекорд Бундесліги і 11 очок відриву від Баварії

Вже по перерві вирвати перемогу "фармацевтам" допомогла груба помилка Центнера. Кіпер Майнца пустив поміж рук простенький удар Андріха і нагадав про "подвиги" знаменитого екс-"карнавальника" Лоріса Каріуса. Байєр втримав мінімальну перемогу, дограючи у більшості. Банда Алонсо видала 33 матчі Бундесліги без поразок і побила рекорд Баварії, яка щонайменше тимчасово відстала на 11 очок.