Контрольный матч

Шахтер – Аркадаг – 4:1

Голы: Эгиналдо, 25 (пен), 70, Гочолейшвили, 37 (пен), Педриньо, 90 – Аннагулиев, 32

Шахтер мог повести в счете на 20-й минуте, но удар Лемкина головой после подачи углового приняла на себя перекладина. На 25-й минуте "горняки" таки забили: Эгиналдо заработал пенальти и сам его реализовал.

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Аркадаг довольно быстро отыгрался – Аннагулиев замкнул подачу с углового. Но еще до перерыва Шахтер снова забил с пенальти – на этот раз точно пробил с отметки Гочолейшвили. Во втором тайме Эгиналдо увеличил отрыв, классно разобравшись с защитником. А Педриньо классным ударом из-за пределов штрафной поставил точку во встрече.