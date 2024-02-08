Шедевр Педринью в видеообзоре матча Шахтер – Аркадаг – 4:1
Шахтер разбил представителя Туркменистана, Аркадаг, в контрольном поединке. Смотрите видео голов и обзор матча Шахтер – Аркадаг на "Футбол 24".
Контрольный матч
Шахтер – Аркадаг – 4:1
Голы: Эгиналдо, 25 (пен), 70, Гочолейшвили, 37 (пен), Педриньо, 90 – Аннагулиев, 32
Шахтер мог повести в счете на 20-й минуте, но удар Лемкина головой после подачи углового приняла на себя перекладина. На 25-й минуте "горняки" таки забили: Эгиналдо заработал пенальти и сам его реализовал.
Шахтер резервистами разгромил скандальную команду диктатора Туркменистана – Эгиналдо оформил дубль
Аркадаг довольно быстро отыгрался – Аннагулиев замкнул подачу с углового. Но еще до перерыва Шахтер снова забил с пенальти – на этот раз точно пробил с отметки Гочолейшвили. Во втором тайме Эгиналдо увеличил отрыв, классно разобравшись с защитником. А Педриньо классным ударом из-за пределов штрафной поставил точку во встрече.