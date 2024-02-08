Контрольний матч

Шахтар – Аркадаг – 4:1

Голи: Егіналдо, 25 (пен), 70, Гочолейшвілі, 37 (пен), Педрінью, 90 – Аннагулієв, 32

Шахтар міг повести в рахунку на 20-й хвилині, але удар Лемкіна головою після подачі кутового прийняла на себе поперечка. На 25-й хвилині "гірники" таки забили: Егіналдо заробив пенальті і сам його реалізував.

Шахтар резервістами розгромив скандальну команду диктатора Туркменістану – Егіналдо оформив дубль

Аркадаг досить швидко відігрався – Аннагулієв замкнув подачу з кутового. Але ще до перерви Шахтар знову забив з пенальті – цього разу точно пробив з позначки Гочолейшвілі. У другому таймі Егіналдо збільшив відрив, класно розібравшись із захисником. А Педрінью класним ударом з-за меж штрафного поставив крапку в зустрічі.