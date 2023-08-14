В рамках программы дня в 1-м туре Ла Лиги 2023/24 запланировано два матча. Отчёт о них читайте на "Футбол 24".

Чемпионат Испании 2023/24, 1-й тур

Кадис – Алавес – 1:0

Голы: Феде, 7

Атлетико – Гранада – начало в 22:30

Алавес праздновал возвращение в Ла Лигу выездным матчем против Кадиса, однако праздновать победу баскам не суждено было. И даже на ничью гостей не хватило, хотя времени было достаточно, а последние 12 минут хозяева еще и доигрывали в меньшинстве. Витория-гастейцы провели всего 8 ударов, суммарная острота которых составила мизерные 0,21 xG.

Кадис же вышел вперёд уже на 7-й минуте. Героем андалусийцев стал Феде, который замкнул подачу со стандарта. Его гол оказался единственным во встрече – "желтая субмарина" стартует в новом сезоне с победы.

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