Матч Верес – Динамо перенесли в Киев по просьбе ровенского клуба. "Бело-синие" существенно улучшили свое турнирное положение после четырех побед в пяти турах. В случае еще одной победы подопечные Луческу могли догнать третью в таблице Заря. Более того, Динамо вплотную приблизилось бы к Шахтеру (играл в запасе). Форма Вереса была кардинально противоположной. Команда Вирта попала в игровую яму, потерпев перед этим четыре поражения в пяти встречах.

Верес – Динамо: составы и онлайн-трансляция матча УПЛ

Луческу мог рассчитывать на Сидорчука и Попова, которые пропускали матч с Ингульцем из-за дисквалификации. Оба появились в стартовом составе. Киевляне сразу классно запрессинговали гостей на чужой половине поля. Лонвейку даже удалось обокрасть соперника перед штрафной. Мяч попал к Цыганкову, а тот упал в борьбе с защитником. Любые намеки на пенальти не имели смысла – лайнсмен зафиксировал у Виктора офсайд.

На старте игры динамовцы почти не выпускали гостей за центр поля. Правда, Верес компактно защищался и не позволял киевлянам спокойно комбинировать в финальной трети. Первый спорный момент случился на 12-й минуте. Буяльский упал в борьбе с Вовченко, казалось, сам искал ногу защитника Вереса, однако на повторе все не так однозначно. Похоже, фол действительно был. Арбитр Козык никак не отреагировал.

Буяльский выводил на ударную позицию Ваната, однако молодой нападающий не сумел переиграть Когута с острого угла. Верес редко переходил середину поля. Редкие атаки ровенчан быстро захлебывались. Динамо снова претендовало на пенальти. В этот раз на газоне оказался активный Ванат – все чисто.

В конце концов, "бело-синие" справедливо открыли счет. И как красиво! Подопечные Вирта привезли на ровном месте: Лонвейк перехватил какое-то вбрасывание аута, Ванат подхватил сферу и покатил на Цыганкова, а тот идеально попал метров с 25 под дальнюю стойку. Верес отвечал выстрелами Дахновского по воробьям. Динамо после забитого мяча немного успокоилось. Первый тайм завершился опасным ударом Лонвейка со штрафного.

В перерыве Луческу произвел сразу две замены. Андриевский вышел вместо Лонвейка, а незаметный Шепелев уступил место Гармашу. Динамовцы никуда не спешили, несмотря на минимальное преимущество в счете. Тотальный контроль мяча, впрочем, без особого продвижения. Если бы не забавное падение Вирта, пытавшегося остановить мяч на скользком газоне, было бы очень грустно.

Динамо чуть не поплатилось за свою инертность на 62-й минуте. Дахновский совсем немного не попал в рамку после передачи справа. Уже через мгновение у ворот Бущана вспыхнул небольшой пожар. Двое игроков Вереса чудом не заперли подачу с углового. Киевляне занервничали и даже отдали сопернику мяч. Гармаш решил, что из него достаточно, мощно выстрелив издали. Вышло неплохо – мяч просвистел рядом с девяткой.

Буяльский после серии рикошетов пытался пробросить мимо Когута а-ля Месси, правда, параллельно с линией ворот. Динамо увеличило скорость в заключительной четверти. Когут неожиданно подарил сферу Беседину, а тот перекинул и кипера, и ворота. В конце концов "бело-синие" сохранили нужный результат и догнали в таблице Зарю (по 26 очков). Киевляне ниже по дополнительным показателям. Верес остался седьмым.