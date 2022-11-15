Поединок 14-го тура Премьер-лиги состоится не в Ровно, а в Киеве. Ходатайство Вереса таки удовлетворили.

Сначала матч УПЛ планировали сыграть на Авангарде в Ровно, но Верес обратился в Динамо с просьбой изменить фактическое место проведения игры.

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Киевляне согласились, а УПЛ признала фактическим хозяином матча именно Динамо. Матч Верес – Динамо сыграют 21 ноября в Киеве на стадионе имени Валерия Лобановского. Поединок между молодежными командами тоже пройдет в столице Украины, сообщает официальный сайт ровенского клуба.

Соответственно матч второго круга, в 29-м туре УПЛ, будет сыгран на ровенском Авангарде. Верес надеется, что к тому времени поединки чемпионата Украины уже можно будет проводить с болельщиками.

Напомним, Динамо занимает 5 место в УПЛ, набрав 20 очков в 11-ти матчах. У Вереса 13 поединков, 17 баллов и 6 позиция.