Матч Верес – Динамо перенесли до Києва на прохання рівненського клубу. "Біло-сині" суттєво покращили своє турнірне становище після чотирьох перемог у п'яти турах. У разі ще однієї звитяги підопічні Луческу могли наздогнати третю у таблиці Зорю. Ба більше, Динамо впритул наблизилось би до Шахтаря (грав в запасі). Форма Вереса була кардинально протилежною. Команда Вірта потрапила у ігрову яму, зазнавши перед цим чотирьох поразок у п'яти зустрічах.

Верес – Динамо: склади і онлайн-трансляція матчу УПЛ

Луческу міг розраховувати на Сидорчука і Попова, які пропускали матч з Інгульцем через дискваліфікацію. Обоє з'явилися у стартовому складі. Кияни відразу класно запресингували гостей на чужій половині поля. Лонвейку навіть вдалося обікрасти суперника перед штрафним майданчиком. М'яч потрапив до Циганкова, а той впав у боротьбі з захисником. Будь-які натяки на пенальті не мали сенсу – за мить до цього лайнсмен зафіксував у Віктора офсайд.

На старті гри динамівці майже не випускали рівнян за центр поля. Щоправда, Верес компактно захищався і не дозволяв киянам спокійно комбінувати у фінальній третині. Перший суперечливий момент трапився на 12-й хвилині. Буяльський впав у боротьбі з Вовченком, здавалось, сам шукав ногу захисника Вереса, проте на повторі – все не так однозначно. Схоже, фол справді був. Арбітр Козик ніяк не відреагував.

Той же Буяльський виводив на ударну позицію Ваната, проте молодий нападник не зумів переграти Когута з гострого кута. Верес рідко переходив середину поля. Рідкісні атаки рівнян швидко захлиналися. Динамо знову претендувало на одинадцятиметровий. Цього разу на газоні опинився активний Ванат – все чисто.

Зрештою "біло-сині" справедливо відкрили рахунок. І як же красиво! Підопічні Вірта привезли на рівному місці: Лонвейк перехопив якесь незрозуміле вкидання з ауту, Ванат підхопив сферу і покотив на Циганкова, а той ідеально поцілив метрів з 25-и під дальню стійку. Верес відповідав пострілами Дахновського по горобцях. Динамо після забитого м'яча трохи заспокоїлося. Перший тайм завершився небезпечним ударом Лонвейка зі штрафного.

У перерві Луческу провів одразу дві заміни. Андрієвський вийшов замість Лонвейка, а непомітний Шепелєв поступився місцем Гармашу. Динамівці нікуди не поспішали попри мінімальну перевагу в рахунку. Тотальний контроль м'яча, утім без особливого просування. Якби не кумедне падіння Вірта, який намагався зупинити м'яча на слизькому газоні, було б геть сумно.

Динамо ледь не поплатилося за свою інертність на 62-й хвилині. Дахновський зовсім трішки не поцілив у рамку після передачі справа. Вже за мить біля воріт Бущана спалахнула невеличка пожежа. Двоє гравців Вереса дивом не замкнули подачу з кутового. Кияни занервували і навіть віддали супернику м'яч. Гармаш вирішив, що з нього досить, потужно вистріливши здалеку. Вийшло непогано – м'яч просвистів поруч з дев'яткою.

Буяльський після серії рикошетів намагався прокинути повз Когута а-ля Мессі, щоправда паралельно з лінією воріт. Динамо збільшило швидкості у заключній чверті. Когут несподівано подарував сферу Бєсєдіну, а той перекинув і голкіпера, і ворота. Зрештою "біло-сині" зберегли потрібний результат і наздогнали у таблиці Зорю (по 26 очок). Кияни нижче за додатковими показниками. Верес залишився сьомим.