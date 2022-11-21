Динамо встречается с ровенским Вересом в матче 14-го тура УПЛ. Составы и ссылки на онлайн-трансляцию – в этой новости на "Футбол 24".

Матч, как онлайн-трансляция Верес – Динамо на "Футбол 24", стартует в 14:00. Поединок состоится на стадионе Динамо имени Валерия Лобановского. В случае победы подопечные Мирчи Луческу могут догнать находящуюся на третьей позиции Зорю. Верес идет седьмым, потерпев четыре поражения в пяти матчах. Киевляне могут рассчитывать на Сидорчука и Попова, которые отбывали дисквалификацию в матче с Ингульцем. Игру транслирует Setanta Sports на своей OTT-платформе.

Верес – Динамо: анонс матча УПЛ – шанс для киевлян приблизиться к Шахтеру

Составь команд

Верес: Когут, Гагун, Мельник, Вовченко, Пасич Е., Клец, Кучеров, Дахновский, Лебеденко, Шарай, Гайдучик

Динамо: Бущан, Тымчик, Забарный, Попов, Дубинчак, Сидорчук, Шепелев, Цыганков, Буяльский, Лонвейк, Ванат