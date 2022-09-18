Шедевр Бареллы и завоевание сенсационного лидерства в видеообзоре матча Удинезе – Интер – 3:1
16:39 - Читати українською
Удинезе неожиданно победил Интер в 7 туре Серии А. Смотрите видео голов и обзор самых интересных моментов на Футбол 24.
22’ Милан Шкриняр
85’ Яка Бийол
90+3’ Толгай Арслан
22’ Милан Шкриняр
85’ Яка Бийол
90+3’ Толгай Арслан
Барелла роскошно открыл счет прямым ударом со штрафного, но после этого "россонери" пропустили трижды. Скриняр срезал мяч в свои ворота, а Бийол и Арслан добили Интер после перерыва.
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Победа позволила Удинезе сенсационно возглавить турнирную таблицу Серии А с 16 зачетными баллами. Подопечные Симоне Индзаги с 12 пунктами остались вне зоны еврокубков и еще могут опуститься ниже по итогам тура.
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