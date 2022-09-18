Удинезе неожиданно победил Интер в 7 туре Серии А. Смотрите видео голов и обзор самых интересных моментов на Футбол 24.

Барелла роскошно открыл счет прямым ударом со штрафного, но после этого "россонери" пропустили трижды. Скриняр срезал мяч в свои ворота, а Бийол и Арслан добили Интер после перерыва.

Интер без шансов проиграл Удинезе – фриульцы возглавили Серию А, Индзаги в стиле Кварцяного подчеркнул провал