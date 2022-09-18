К отчетному матчу Удинезе подошел, опережая Интер в турнирной таблице. Такого перед очным противостоянием этих команд не было 8 лет. Правда, расстояние в одно очко не позволяло делать какие-то далеко идущие выводы. Просто подчеркивало, насколько классно начали сезон фриульцы. Подопечные Андреа Соттиля не придумали ничего экстраординарного – просто очень умело пользуются ошибками соперника. И делают это на регулярной основе.

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Очередной пример мы могли увидеть уже на 2-й минуте матча. Дуэлофеу протащил мяч по правому флангу и сбросил под удар Ловричу. Словенец совсем немного не попал под дальнюю штангу. Интер ответил голом. Дармиан заработал перспективный штрафной, а Николо Барелла все исполнил безупречно. Роскошный удар в "девятку" не оставил голкиперу никаких шансов.

Вот только развивать свой успех "нерадзурри" не спешили. Хотя более справедливо будет сказать, что не могли. Удинезе контролировал ситуацию и создавал моменты. Больше всего проблем миланцам создавал Роберто Перейра. В конце концов, именно аргентинец стал героем эпизода, в котором удалось сравнять счет. Перейра заработал штрафной и выполнил подачу с него – во вратарской возникла суматоха, в которой Милан Шкриняр забил в собственные ворота.

Этот мяч Удинезе не стал случайностью. Интер, открыв счет, не создал абсолютно ничего. Признал провал своего плана на игру даже Симоне Индзаги. В лучших традициях Виталия Кварцяного главный тренер миланцев уже на 30-й минуте игры произвел двойную замену. Специалист снял Мхитаряна и Бастони, выпустив вместо них Димарко и Сенси. Изменило ли это что-то глобально? Нет, но Интер начал лучше сдерживать соперника. Перелом мог произойти сразу после перерыва. Эдин Джеко даже забил, но совсем чуточку не выдержал линию офсайда.

Хозяева намек поняли и устроили несколько адских минут для Самира Хандановича. Сначала Бету легко убежал от опеки в пределах чужой штрафной. Вот только хладнокровия португальцу не хватило. Ни пробить, ни отдать хорошую передачу португалец не сумел. Следом фриульцы провели опасный выпад по левому флангу. В завершении Ловрич пробивал метров с 16-ти – голкипер Интера спас, переправив мяч на угловой. Небольшая пауза, и у ворот гостей новый пожар. Это Деулофеу сместился с фланга и пробил в дальнюю штангу.

Последние минуты еще раз показали, что Удинезе не случайно находится среди лидеров. Именно хозяева прилагали максимум усилий, чтобы вырвать победу. Интер был вынужден отбиваться. Однако на 85-й минуте оборона дала вторую трещину. Опять стандарт. На этот раз Деулофеу подал с углового, и никто не сумел помешать пробить Яка Бийолу. Лишь получив преимущество в счете, фриульцы позволили себе играть на результат. "Нерадзурри" получили возможность больше атаковать. Правда, против очень насыщенной защиты. Идеальная ситуация для "зебр", у которых появилось пространство для контратак. В одной из таких и удалось поставить жирную точку. Снова ассистировал Деулофеу, а забивал Толгай Арслан.

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Финальный свисток зафиксировал победу Удинезе. Неожиданную, но вовсе не сенсационную. Теперь у подопечных Андреа Соттиля 16 набранных очков, и они как минимум на несколько часов вышли на первое место в турнирной таблице Серии А. У Интера осталось 12 пунктов. Команда Симоне Индзаги по итогам этого тура рискует вылететь из еврокубковой зоны, а сам специалист – потерять работу.