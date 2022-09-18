Удінезе несподівано переміг Інтер у 7 турі Серії А. Дивіться відео голів та огляд найцікавіших моментів на Футбол 24.

Барелла розкішно відкрив рахунок прямим ударом зі штрафного, але після цього "россонері" пропустили тричі. Шкріняр зрізав у свої ворота, а Бійол та Арслан добили Інтер по перерві.

Інтер без шансів програв Удінезе – фріульці очолили Серію А, Індзагі у стилі Кварцяного підкреслив провал

Перемога дозволила Удінезе сенсаційно очолити турнірну таблицю Серії А з 16-ма заліковими балами. Підопічні Сімоне Індзагі з 12-ма пунктами залишились поза зоною єврокубків і ще можуть опуститись нижче за підсумками туру.