Шарпар: Возможно, Ворскла освобождает зарплатную ведомость

Полузащитник Ворсклы Вячеслав Шарпар рассказал, почему полтавский клуб ищет ему новую команду.

"Недавно меня на разговор пригласили главный тренер команды Виталий Косовский и вице-президент клуба Олег Лысак. Посыл их слов заключался в том, что я не вписываюсь в структуру игры Ворсклы.

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Не кривя душой, скажу, что для меня самого это стало неожиданностью. Я не понимаю этой ситуации до конца. Возможно, клуб освобождает зарплатную ведомость, ведь я в Ворскле один из самых высокооплачиваемых футболистов.

У меня пока есть некоторые незаконченные финансовые договоренности с Ворсклой, но я уже ищу новый вариант продолжения карьеры. Хотелось бы попасть в такую команду, которая была тогда, когда я пришел в Ворсклу. Мы были как одна семья, нас объединяла мечта", – рассказал Шарпар в комментарии Команда№1.

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