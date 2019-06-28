Шарпар: Можливо, Ворскла звільняє зарплатну відомість

Півзахисник Ворскли В'ячеслав Шарпар розповів, чому полтавський клуб шукає йому нову команду.

"Нещодавно мене на розмову запросили головний тренер команди Віталій Косовський та віце-президент клубу Олег Лисак. Посил їх слів полягав в тому, що я не вписуюся в структуру гри Ворскли.

Косовський прокоментував фінансову ситуацію у Ворсклі

Не кривлячи душею, скажу, що для мене самого це стало несподіванкою. Я не розумію цієї ситуації до кінця. Можливо, клуб звільняє зарплатну відомість, адже я в Ворсклі один з найбільш високооплачуваних футболістів.

У мене поки є деякі незакінчені фінансові домовленості з Ворсклою, але я вже шукаю новий варіант продовження кар'єри. Хотілося б потрапити в таку команду, яка була тоді, коли я прийшов в Ворсклу. Ми були, як одна сім'я, нас об'єднувала мрія", – розповів Шарпар в коментарі Команда№1.

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