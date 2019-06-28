Косовский прокомментировал финансовую ситуацию в клубе

Главный тренер Ворсклы Виталий Косовский поделился планами подготовки к сезону 2019/20, а также прокомментировал ситуацию с долгами в клубе.

"На первом этапе дали шанс проявить себя воспитанникам клуба, и большинству игрокам прошлого сезона. По итогам сбора, если будет необходимость, будут точечные усиления.

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Первых пять дней провели в Полтаве с втягивающими тренировками, тестированием и медицинским обследованием. Сейчас улетаем на две недели в Турцию, где запланировали четыре игры. После возвращения будем готовиться к началу чемпионата в Полтаве, где сыграем два спарринга.

Я думаю, финансовая ситуация стабилизируется, и руководство клуба сделает всё возможное, чтобы это способствовало спортивному результату", – цитирует Косовского ua-football.

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