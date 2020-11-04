Шарпар разорвал контракт с Ригой за три тура до окончания чемпионата Латвии
Украинский полузащитник Вячеслав Шарпар получил статус свободного агента.
ФК Рига и Вячеслав Шарпар решили прекратить сотрудничество, досрочно разорвав контракт по обоюдному согласию, сообщает официальный сайт клуба.
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Столичная команда лидирует в чемпионате Латвии, почти гарантировав себе золотые медали турнира за три тура до завершения розыгрыша. 33-летний Шарпар выступал за Ригу с лета 2019-го, в 31 матче хавбек отличился тремя голами и тремя ассистами.
В Украине Вячеслав известен своими выступлениями за Металлист, Волынь, Ворсклу и ряд других клубов.
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