Звезда сборной Украины помогает Манчестер Сити уверенно выступать в Лиге чемпионов. Зинченко с "горожанами" разгромил Олимпиакос (3:0). Обзор его игры и оценки английских СМИ – в нашем материале.

Александр Зинченко получил очередной шанс в Лиге чемпионов. На прошлой неделе украинец вышел в стартовом составе на Марсель, а вчера провел весь поединок против Олимпиакоса. Конечно, в роли фулбэка.

На этой стадии сезона в приоритете Гвардиолы АПЛ – там левый фланг обороны доверяют более надежному Канселу. А слабую группу Лиги чемпионов "горожане" проходят одной ногой, поэтому Зинченко имеет возможность проявить себя.

Манчестер Сити – Олимпиакос – 3:0 – видео голов и обзор матча

Засиять по-новому Саше не удалось – с Олимпиакосом те же плюсы и минусы. Традиционно был активен на мяче, часто смещался в опорную зону, помогал строить позиционные атаки, стал лидером Манчестер Сити по количеству передач.

Пока украинец пасовал ближнему, все было замечательно, но попытки обострить в основном приводили к потерям (их у Зинченко вчера собралось 18 – больше всего в команде).

Речь не только о забросах в штрафную площадь, но и о средних передачах в центр поля. К сожалению, Александр часто отдавал в ноги соперникам. Это отразилось на точности – лишь 85%. После одного из неточных забросов Зинченко камера выхватила Пепа, которому ассистент недовольно показывал, как украинец должен был там сыграть.

Можно вспомнить два хороших вертикальных паса на Фодена. В конце первого тайма Саша дважды вовремя перевел на противоположный фланг Марезу, в результате чего развернулись перспективные атаки.

Карта передач Зинченко:

В плане обороны Зинченко выдал два разных тайма. До перерыва – "съел" на фланге Ранджеловича. Александр старался читать эпизоды и играть на опережение, чтобы не приходилось обороняться один в один. И у него это получалось. Ранджелович полностью потерялся, проиграл украинцу все три верховых дуэли (приятный сюрприз от нашего земляка), а на второй тайм уже не вышел.

После перерыва Зинченко было значительно сложнее. На фланг атаки Олимпиакоса вышел Брума, который постоянно обменивался позициями с Вальбуэна. Украинец за ними не успевал, а тут еще и Рафинья начал активнее подключаться в атаку. Греки перегружали фланг, а Зинченко разрывался и терялся.

На 79-й минуте Вальбуэна, Масурас и Рафинья разыграли простую трехходовку в его зоне с опасным прострелом в штрафную – Саша исполнил роль манекена. Еще был момент на старте второго тайма, когда Зинченко поплыл под прессингом Вальбуэна и подарил мяч – Эль-Араби не хватило сантиметров, чтобы забить.

Статистические порталы отобразили этот перепад в своих оценках. Если по итогам первой половины встречи Зинченко имел одни из лучших баллов в составе Манчестер Сити, то после финального свистка – только средние баллы. WhoScored и SofaScore поставили ему 7.1.

Английская пресса также не в восторге от игры Зинченко. Авторитетный Sky Sports выделил его самым низким баллом в команде (рядом с Фоденом) – 6. Издание 90min отметило, что украинец не имел большого влияния на игру, и оценило выступление "пятеркой" – меньше только у Мареза.

Популярная местная газета Manchester Evening News лояльнее относится к Александру. Средняя оценка (7) и неплохая характеристика: "Привычный перфоманс Зинченко. Замечательное понимание игры и грамотный выбор позиции при атаках. Однако впоследствии соперник избрал его мишенью".

"Хорошо взаимодействовал с Фоденом и Стерлингом на левом фланге. Обстучаться короткими передачами – это к нему", – пишет The Daily Express, добавляя 6 баллов. Столько же украинец получил от The Daily Mirror. А еще комментарий: "Комфортно отработал до перерыва, но во втором тайме моментами ловил панику, которая едва не стоила Сити пропущенного гола".

Профильный портал City Xtra поставил Зинченко среднюю оценку (7) и без критики описал его перфоманс: "Хорошо читал игру, не уступал на втором этаже и редко ошибался в первом тайме. Алекс навязывал борьбу соперникам и правильно располагался на поле, но во втором тайме отдал ряд неточных передач ".

В воскресенье Манчестер Сити принимает Ливерпуль. Зинченко вряд ли получит место в стартовом составе на топ-поединок АПЛ. А дальше – вояж в сборную Украины.

Зинченко против Марселя: курьезы, солидность и два ужасных показателя – оценки за первый в сезоне выход в старте