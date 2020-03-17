Шаран выступил с заявлением насчет остановки УПЛ

Главный тренер Александрии Владимир Шаран поделился мнением о возможном паузы в чемпионате Украины из-за пандемии коронавируса COVID-19.

"Готовы к прекращению чемпионата, поскольку видим, что происходит в мире. В Украине все еще более или менее спокойно, меньше паники.

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Соберемся во вторник, узнаем, какие решения примет УПЛ. Впоследствии уже будем определять план работы. Лучше сделать паузу и затем играть с болельщиками", – поделился Шаран в комментарии Футбол News.

Напомним, 23-й тур УПЛ проводился без болельщиков. Причиной этому стала пандемия коронавируса.

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