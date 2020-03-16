Когда Украина сыграет Евро-2020 – бывший наблюдатель УЕФА озвучил новую дату, подтвержденную из нескольких стран

Если Чемпионат Европы состоится в 2020 году, это будет настоящим чудом. Бывший глава Польского футбольного союза Михал Листкевич сообщил новые подробности о переносе турнира с 12 июня на значительно более поздний срок.

Он работал на стадии 1/2 и в финале Чемпионата мира 1990, выполняя обязанности бокового арбитра. Знаменитый рефери, который отсудил 8 матчей на одном Мундиале, что стало абсолютным рекордом. Впоследствии был соорганизатором кампании, по итогам которой Украина и Польша добились права принять Евро-2012. Возглавлял Комитет арбитров Чехии и работал наблюдателем УЕФА.

Сейчас Листкевич возглавляет судейский отдел Федерации футбола Армении. Функционер подтверждает, что ближайший Чемпионат Европы уже никак не пройдет в запланированные сроки из-за пандемии коронавируса. Кроме того, существует серьезная угроза, что подвинутся во времени или будут сорваны национальные чемпионаты и еврокубки.

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"У меня есть информация из нескольких стран о том, что Евро будет перенесено на следующий год. Во вторник состоится видеоконференция УЕФА со всеми представителями. И я знаю от своего настоящего работодателя, что готовится перенос турнира на 2021 год. Правда Армении непосредственно это не касается, но как член УЕФА она также участвует в консультациях. Должно случиться чудо, чтобы Чемпионат Европы провести в июне и июле этого года", – признался Листкевич в разговоре с Onet Sport.

Напомним, ранее рассматривали несколько вариантов переноса Евро-2020: провести турнир в определенный ранее срок, но без зрителей; перенести старт на 23 ноября 2020-го; сыграть летом следующего года. Впрочем, при последнем варианте нужно достичь уступок со стороны ФИФА, ведь с 17 июня по 4 июля запланирован реформированный Клубный чемпионат мира. По иронии судьбы обновленный Мундиаль должен состояться в Китае, в частности, в местности Ухань, которая стала источником эпидемии коронавируса, разросшейся до мировых масштабов.

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