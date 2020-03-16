Каштру объяснил, почему чемпионат Украины необходимо остановить

Главный тренер Шахтера Луиш Каштру эмоционально высказался насчет поединков без болельщиков из-за пандемии коронавируса.

"Можно ли привыкнуть к матчам без болельщиков? Нет, ни в коем случае. Мы никогда не сможем к такому адаптироваться или привыкнуть. Душа стадиона – это всегда болельщики. Стадионы без болельщиков – стадионы без души.

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Уже не раз говорил: мы как бы находимся в театре, где актеры играют для пустого зала. Лучше прикрыть на время театр, чем переживать такую ​​ситуацию. Никогда к этому не привыкну, потому что футбол – игра эмоций. Я не почувствовал эмоций ни в четверг, даже победив, ни сегодня. Болельщики очень важны.

Выскажу только личное мнение, поскольку решения принимать не мне, а руководству УПЛ. Я считаю, что сейчас на стадионах атмосфера большого переживания. Все это прекрасно понимают. Футбол – не какой-то отдельный от остального мира. Если есть опасность идти в музей, театр или кинотеатр, значит, и приходить на футбол тоже в некоторой степени опасно.

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Большинство чемпионатов Европы взяли паузу. Считаю, сборы УЕФА в ближайший вторник даст правильный совет на некоторое время остановить все турниры. Например, в моей стране, в Португалии, 10 дней назад было два-три случая. Сейчас предусматривают две-три тысячи случаев заражения. То есть вирус распространяется очень быстро, и относиться к этому нужно очень серьезно. Все видят, как это происходит в Испании, Италии, как началось в Китае...

Если мы будем меньше этого ждать и ничего не делать, это может быть опасно. Слава Богу, сейчас находимся в достаточно привилегированном месте. В Украине официально сейчас всего три случая заражения коронавируса. Мы должны принимать все меры для того, чтобы не стало слишком поздно", – поделился Каштру в комментарии официальному сайту Шахтера.

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