Шаран: У Александрии одна цель – бронзовые награды

Главный тренер Александрии Владимир Шаран озвучил главную цель команды на весеннюю часть сезона.

"Игра с Черноморцем показала, что команда на правильном пути, команда хочет достичь своей цели, команда действительно показывает неплохой футбол.

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Кадровые вопросы еще актуальны. Хочется, чтобы все были здоровы, чтобы команда добивалась побед в предстоящих матчах. Восстанавливается Кулач, Пашаев получил травму, Шастал уже тренируется в общей группе, Леванидов только после операции, Ковалец получил небольшое повреждение на тренировке. Грицук восстанавливается, но пока все не так просто. Я надеюсь, что он нам поможет.

Мы встречались с президентом, решали все наши вопросы. У нас одна цель – бронзовые награды. Будем делать для этого все возможное", – сказал Шаран пресс-службе александрийцев.

Отметим, подопечные Владимира Шарана после 22-х туров с 41-м очком занимают третье место в УПЛ

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