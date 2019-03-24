Шаран: У Олександрії одна мета – бронзові нагороди

Головний тренер Олександрії Володимир Шаран озвучив головну ціль команди на весняну частину сезону.

"Гра з Чорноморцем показала, що команда на правильному шляху, команда хоче досягти своєї мети, команда дійсно показує непоганий футбол.

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Кадрові питання ще актуальні. Хочеться, щоб всі були здорові, щоб команда досягала перемог в майбутніх матчах. Відновлюється Кулач, Пашаєв отримав травму, Шастал вже тренується в загальній групі, Леванідов тільки після операції, Ковалець отримав невелике ушкодження на тренуванні. Грицук відновлюється, але поки все не так просто. Я сподіваюся, що він нам допоможе.

Ми зустрічалися з президентом, вирішували всі наші запитання. У нас одна мета – бронзові нагороди. Будемо робити для цього все можливе", – сказав Шаран прес-службі "олександрійців".

Зазначимо, підопічні Володимира Шарана після 22-х турів з 41-м очком посідають третю сходинку в УПЛ

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