Шаран озвучил планы Миная на зимние сборы – команда определилась с приоритетным местом проведения подготовки
16:42 - Читати українською
Главный тренер "лисов" Владимир Шаран рассказал, когда закарпатцы выйдут из отпуска.
Егор Твердохлеб 90+1’
90+1’ Егор Твердохлеб
"Уходим в отпуск, соберемся 14 января в Ужгороде. Будем работать дома в течение десяти дней.
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Что касается дальнейших планов на сборы – сейчас будем заниматься этим вопросом. Я остаюсь в Ужгороде, чтобы все решить. Конечно, хотелось бы провести подготовку в Турции", – цитирует Шарана официальный сайт Миная.
Напомним, накануне Минай в добавленное время спас ничью с Зарей и ушел на зимнюю паузу на 11-й строчке турнирной таблицы.
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