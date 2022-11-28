"Уходим в отпуск, соберемся 14 января в Ужгороде. Будем работать дома в течение десяти дней.

Селезнев сыграл свой последний матч за Минай – пьяная выходка стала последней каплей для Шарана

Что касается дальнейших планов на сборы – сейчас будем заниматься этим вопросом. Я остаюсь в Ужгороде, чтобы все решить. Конечно, хотелось бы провести подготовку в Турции", – цитирует Шарана официальный сайт Миная.

Напомним, накануне Минай в добавленное время спас ничью с Зарей и ушел на зимнюю паузу на 11-й строчке турнирной таблицы.

Заря на заснеженном поле упустила победу в компенсированное время, но потеснила Динамо с третьего места УПЛ