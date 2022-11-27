Заря разошлась миром с Минаем (1:1) в 15-м туре УПЛ. Отчет о матче читайте на "Футбол 24".

Матч Заря – Минай стартовал в 14:00 на киевском стадионе Динамо имени Валерия Лобановского. Закарпатская команда еще никогда в своей истории не побеждала луганчан и подходила к поединку на 11-й позиции турнирной таблицы. Лишь в прошлом туре подопечные Шарана прервали неудачную серию, обыграв дома Металлист.

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Что касается Зари, то команда Патрика ван Леувена после поражения от Ингульца отобрала очки у Шахтера и разгромила Александрию. Как следствие, луганчане занимали 4 место, а победа над Минаем позволяла им обойти Динамо и приблизиться к Шахтеру на расстояние одного очка.

Команды вышли на поле при сложных погодных условиях – снег полностью укрыл газон. Стало ясно, что техничного футбола ждать вряд ли стоит. Да и наблюдать это зрелище было непросто – красного мяча не было. Заря в дебюте игры выглядела интереснее, а на 18-й минуте Батагов попал в перекладину ворот. Игра была очень вязкой – мяч регулярно застрял в грудах снега, что крайне усложняло задачу командам.

Выделялся Булеца, несколько раз стрелявший по воротам Бандуры. Опасным был удар Кирюханцева, заблокированный защитником. Мог залететь мяч в сетку после навеса Русина. Для гола в первом тайме этих моментов оказалось маловато, хотя Заря была куда ближе к успеху. 0:0.

При такой игре на первый план выходили стандарты и дальние удары. Один из таких и стал голевым. Владимир Бражко подобрал мяч за пределами штрафной, убрал защитника и точно пробил в угол ворот Бандуры. 1:0 на 61-й минуте.

После забитого мяча Заря уже не шла вперед большими силами. Минай только в последнюю 10-минутку пошел на половину поля луганцев и сумел таки отыграться в компенсированное время. Твердохлеб после розыгрыша углового затолкал мяч в ворота.

1:1 – Заря набрала 27 очков и обошла Динамо по дополнительным показателям. Команда ван Леувена поднялась на 3 место УПЛ, Минай идет 11-м.