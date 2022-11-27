Селезнев сыграл свой последний матч за Минай – пьяная выходка стала последней каплей для Шарана
Нападающий Миная Евгений Селезнев попал в немилость главному тренеру команды Владимиру Шарану.
27 ноября формально стало последним днем Селезнева в составе Миная, сообщает журналист Игорь Сеймон в своем Telegram-канале.
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Фактически футболист не играет и не тренируется с коллективом с середины октября. Ранее сообщалось, будто Евгений нарушал субординацию с тренером, но на самом деле это не так. Селезнев нарушал спортивный режим, а последней каплей стало то, что форвард пришел подвыпивший на тренировку и едва не травмировал двух партнеров.
После этого нападающему была закрыта дверь не только на матчи, но и на тренировки Миная. В связи с этим Селезнев интересовался возможным приходом в Верес.
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