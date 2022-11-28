Шаран озвучив плани Миная на зимові збори – команда визначилась з пріоритетним місцем проведення підготовки
16:42 - Читать на русском
Головний тренер "лисів" Володимир Шаран розповів, коли закарпатці вийдуть з відпустки.
Єгор Твердохліб 90+1’
90+1’ Єгор Твердохліб
"Ідемо у відпустку, зберемося 14 січня в Ужгороді. Працюватимемо вдома протягом десяти днів.
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Щодо подальших планів на збори – зараз займатимемося цим питанням. Я залишаюся в Ужгороді, щоби все вирішити. Звісно, хотілося б провести підготовку у Туреччині", – цитує Шарана офіційний сайт Миная.
Нагадаємо, напередодні Минай у доданий час врятував нічию з Зорею і пішов на зимову паузу на 11-й сходинці турнірної таблиці.
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