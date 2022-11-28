"Ідемо у відпустку, зберемося 14 січня в Ужгороді. Працюватимемо вдома протягом десяти днів.

Селезньов зіграв свій останній матч за Минай – п'яна витівка стала останньою краплею для Шарана

Щодо подальших планів на збори – зараз займатимемося цим питанням. Я залишаюся в Ужгороді, щоби все вирішити. Звісно, ​​хотілося б провести підготовку у Туреччині", – цитує Шарана офіційний сайт Миная.

Нагадаємо, напередодні Минай у доданий час врятував нічию з Зорею і пішов на зимову паузу на 11-й сходинці турнірної таблиці.

Зоря на засніженому полі втратила перемогу в компенсований час, але потіснила Динамо з третього місця УПЛ