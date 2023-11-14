Главный тренер Миная Владимир Шаран уже в ближайшее время может уйти с поста.

Минай – единственная команда украинской Премьер-лиги, которая еще не побеждала в нынешнем сезоне чемпионата. Руководство закарпатского клуба планирует перемены на тренерском мостике команды. Об этом пишет ТаТоТаке.

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По данным источника, в ближайшее время ФК Минай может официально объявить об окончании сотрудничества с Владимиром Шараном, который возглавил команду в начале 2022 года. Руководители закарпатцев хотят использовать перерыв на матчи сборных для поиска нового коуча.

Напомним, Минай занимает последнее место турнирной таблицы УПЛ после 14 сыгранных матчей. Команда Владимира Шарана имеет в своем активе 6 зачетных пунктов.

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