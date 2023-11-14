Минай залишається єдиною командою, яка досі не перемагає у поточному сезоні української Прем'єр-ліги. Як сьогодні, 14 листопада, повідомило ТаТоТаке, керівництво закарпатського клубу планує зміни на тренерському містку команди.

Шаран може покинути Минай – аутсайдер УПЛ роздумує над зміною тренера

"Без коментарів. Мені зараз не можна давати інформацію, поки я не приїхав в Ужгород", – сказав Шаран у коментарі sport-express.ua

"Я нічого коментувати не буду. У кожному клубі ведуться такі розмови, і в Шахтарі ведуться – коли призначають нового тренера, то можуть вже шукати нового. Не розкачуйте мене на розмову, я говорити не буду", – заявив директор Миная Артем Письменний.

Варто зазначити, ЗМІ "сватають" в Минай Олександра Головка, Руслана Костишина та Івана Федика.

Нагадаємо, Минай посідає останні місце турнірної таблиці УПЛ після 14 зіграних матчів. Команда Володимира Шарана має в своєму активі 6 залікових пунктів.

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