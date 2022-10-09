Кривбасс только в предыдущем туре сумел наконец-то забить в УПЛ, а после 5-ти туров имел только 2 очка, находясь на предпоследней позиции. У Миная получше дела – 4 балла и одна победа.

СК Днепр-1 разгромил Зарю благодаря хет-трику Довбика – команда Кучера возглавила УПЛ с фантастическими показателями

Начало было очень активным. Еще до завершения первой минуты команды обменялись моментами, что намекало на желание обоих коллективов взять 3 очка на НСК Олимпийский. После этого соперники взяли небольшую паузу, а ближе к середине тайма Кривбасс обложил ворота подопечных Шарана серией острых стандартов. Успеха это не принесло – Александр Бандура так и не вступал в игру.

Ближе к концу тайма игра стала напоминать типичный матч УПЛ – мало конструктива, полно борьбы, мизер моментов. Разве что Хобленко после классного паса Капича из глубины выбежал на свидание с Бандурой, однако вратарь выиграл дуэль. Убойный шанс не использовал нападающий криворожцев, упустив фантастическую передачу боснийского легионера. Лучший момент до перерыва – у закарпатской команды таких и в помине не было.

На 43-й минуте Кривбасс остался вдесятером. Иван Дибанго, уже имеющий желтую карточку, рукой задел лицо Твердохлеба. Очень спорный момент, но Максим Козыряцкий решил удалить защитника. 0:0 и минус один игрок Кривбасса – итог первого тайма.

На старте второй половины игры был момент у Волошина, попавшего в сетку с внешней стороны. До сих пор интертный Минай наконец-то вспомнил, что играет в большинстве, и пошел вперед куда активнее. Бандура несколько раз спасал Кривбасс от пропущенного мяча – как, например, после удара Твердохлеба. Подопечные Вернидуба вдесятером пытались отвечать (преимущественно со стандартов). Один из таких завершился моментом Ловрича, пробившего выше метров с 10-ти, а еще один – неточным ударом Хобленко. Это был последний момент в поединке.

0:0 – Кривбасс снова не выиграл и забил только в одном из шести матчей. У команды Вернидуба 3 очка и 15 место. Минай имеет 5 баллов и идет 11-м.

"Мене буквально водили під руки у вбиральню": герой Вереса випав на рік, тепер забиває як Шева і освоїв секрет Де Брюйне