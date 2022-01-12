Как известно, Минай окончательно согласовал кандидатуру главного тренера. Им стал Владимир Шаран, уже прибывший в Ужгород и проведший инспекцию клубного стадиона.

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Определился 50-летний специалист и со своими помощниками. По сообщению FootBoom, в его тренерский штаб войдут Вадим Чернышенко, экс-тренер запорожского Металлурга-2 Игорь Лучкевич, работавший с ним в Александрии, и бывший голкипер Прикарпатья Андрей Новак, недавно завершивший игровую карьеру.

Напомним, на зимнюю паузу Минай ушел на предпоследней строчке турнирной таблицы УПЛ, имея в своем активе всего 10 очков.

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