Як відомо, Минай остаточно узгодив кандидатуру головного тренера. Ним став Володимир Шаран, який вже прибув до Ужгорода і провів інспекцію клубного стадіону.

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Визначився 50-річний фахівець і зі своїми помічниками. За повідомленням FootBoom, до його тренерського штабу увійдуть Вадим Чернишенко, екс-тренер запорізького Металурга-2 Ігор Лучкевич, який працював з ним в Олександрії, і колишній голкіпер Прикарпаття Андрій Новак, який нещодавно завершив ігрову кар'єру.

Нагадаємо, на зимову паузу Минай пішов на передостанній сходинці турнірної таблиці УПЛ, маючи у своєму активі лише 10 очок.

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