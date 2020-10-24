"Конечно, мы прекрасно понимали, в каком функциональном состоянии находимся и надеялись на то, что сможем правильно сыграть в обороне. Второй матч подряд сыграли с тремя центральными защитниками.

Динамо – Александрия – 1:0 – видео гола и обзор матча

Но после гола на 1-й минуте ребята не ожидали такого развития событий. Было видно волнение как молодых, так и опытных игроков. Кроме Панькива. Динамо могло реализовать еще 2-3 момента, но наш вратарь очень здорово сыграл.

Затем игра выровнялась. У наших ворот уже не было таких моментов. Надеялись не пропустить второй раз, а после перерыва усилить нашу атак и прессинговать на половине поля соперника. Но впереди мы все равно мало что создали. Хотя один момент, чтобы сравнять счет у нас все же был.

После двухнедельной эпидемии коронавируса в нашей команде все футболисты собрались вместе только за 2-3 дня до сегодняшнего матча. Было очень тяжело, мы это понимали. А еще есть травмированные, которые, надеюсь, в ближайшее время усилят нашу команду, тот же Гордиенко. Вантух, думаю, точно сыграет в следующем матче.

Сегодня арбитр сделал столько ошибок... Как одну, так и в другую сторону. Не понимаю, зачем Динамо нужны симпатии от такого арбитра, как Козыряцкий. Если бы не VAR, он бы не дал ни желтой, ни красной карточки", – цитирует Шарана официальный сайт Динамо.

Напомним, Александрия минимально уступила Динамо и позволила подопечным Луческу возглавить турнирную таблицу УПЛ.

Динамо одолело Александрию голом на 50-й секунде и оторвалось на вершине УПЛ