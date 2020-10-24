"Звичайно, ми прекрасно розуміли, в якому функціональному стані знаходимося і сподівалися на те, що зможемо правильно зіграти в обороні. Другий матч поспіль зіграли з трьома центральними захисниками.

Динамо – Олександрія – 1:0 – відео гола та огляд матчу

Але після голу на 1-й хвилині хлопці не очікували такого розвитку подій. Було видно хвилювання як молодих, так і досвідчених гравців. Окрім Паньківа. Динамо могло реалізувати ще 2-3 моменти, але наш воротар дуже здорово зіграв.

Потім гра вирівнялася. Біля наших воріт вже не було таких моментів. Сподівалися не пропустити вдруге, а по перерві підсилити нашу атак і пресингувати на половині поля суперника. Але попереду ми все одно мало що створили. Хоча один момент, щоб зрівняти рахунок у нас все ж був.

Після двотижневої епідемії коронавірусу у нашій команді всі футболісти зібралися разом лише за 2-3 дня до сьогоднішнього матчу. Було дуже важко, ми це розуміли. А ще є травмовані, які, сподіваюся, найближчим часом посилять нашу команду, той же Гордієнко. Вантух, думаю, точно зіграє в наступному матчі.

Сьогодні арбітр зробив стільки помилок... Як одну, так і в іншу сторону. Не розумію, навіщо Динамо потрібні симпатії від такого арбітра, як Козиряцький. Якби не VAR, він би не дав ні жовтої, ні червоної картки", – цитує Шарана офіційний сайт Динамо.

Нагадаємо, Олександрія мінімально поступилась Динамо і дозволила підопічним Луческу очолити турнірну таблицю УПЛ.

Динамо здолало Олександрію голом на 50-й секунді та відірвалося на вершині УПЛ