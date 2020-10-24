Динамо минимально победило Александрию в рамках 7-го тура УПЛ. Смотрите видео гола и обзор матча Динамо – Александрия на "Футбол 24".

Киевляне вышли вперед уже на 1 минуте встречи, когда после быстрого розыгрыша штрафного Миколенко навесил точно на голову Попову. Динамо в дебюте поединка имело еще несколько неплохих моментов, однако им немного не хватало или точности или везения.

Динамо одолело Александрию голом на 50-й секунде и оторвалось на вершине УПЛ

Второй тайм прошел под контролем "бело-синих", которые завершали игру вдесятером – Шапаренко жестко сбил Безбородько, а арбитр после просмотра VAR сменил желтую карточку на красную. Но даже это не помогло Александрии отыграться.

Таким образом, Динамо набрало 17 очков и стало единоличным лидером УПЛ. Главные конкуренты киевлян – Ворскла и Шахтер – расписали сегодня ничью. Александрия осталась в середине турнирной таблицы с 9 баллами.